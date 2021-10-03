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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رانيا هاشم عن حرب أكتوبر: نستمد منها العزم والإصرار ونكران الذات.. فيديو

رانيا هاشم
رانيا هاشم

هنأت الإعلامية رانيا هاشم، الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، قائله: "كل عام وأنتم جميعا بخير، لأننا بنحتفل جميعا في هذه الأيام بذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة".

 

وأضافت "هاشم"، خلال تقديمها برنامج "الصدى"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "بنحتفل بذكرى مرور 48 عاما على حرب أكتوبر"، لافته "لا بد أن نستعيد بكل الفخر البطولات والذكريات لهذه الحرب العظيمة، لأننا نستمد منها العزم والإصرار".

 

وأوضحت: "العزيمة مكنتنا من تحقيق نصر أكتوبر، الذي كان وسيظل أعظم انتصار في التاريخ المصري المعاصر"، متابعة: "كل عام وكل مصر دائما في نصر دائم".

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