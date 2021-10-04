كادت أن تمحي إسرائيل.. سليمان جودة يحكي ما حدث في 67 و73..فيديو

قال سليمان جودة الكاتب الصحفي ، قمت بقراه مذكرات السفير منير زهران والتي ورد فيها " انه يوم الاثنين 5 يونيو عام 67 قامت إسرائيل بتنفيذ 492 طلعة جوية علي سيناء والقاهرة والدلتا والوادي ودمرت 25 مطار عسكري وحطمت 85% من الطائرات ".

واضاف سليمان جودة خلال لقائه في برنامج " المشهد " المذاع علي قناه " تن " ، أن السفير منير زهران أثناء حرب أكتوبر 73 كان بصحبة السفير اشرف غربال أول سفير لنا في أمريكا بعد الحرب وعندما سئل غربال السفير الأمريكي لماذا كانت تقف أمريكا مع إسرائيل في الحرب فـ اكد له أن إسرائيل لولا أمريكا لكانت محيت يوم 6 أكتوبر .

ومن جانبه أوضح عبد القادر شهيب الصحفي ، أن حرب أكتوبر تمثل لي مجموعة من العناصر المهمة ، مؤكدا أن قرار حرب 73 كان اشجع قرار اتخذه السادات وهذا لم يكن قرار السادات وحدة ولكنة كان قرار الشعب بالكامل .