"800 ألف مواطن".. إطلاق المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمة المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن منظومة بطاقات الخدمة المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة كانت من اهتمامات الرئيس منذ عام 2014 حتي صدور هذا القانون ، مؤكدة أن هذه البطاقة ستعطي الأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق التي لم يكونوا يحصلوا عليها في التعليم والصحة والإسكان والتضامن .

وأضافت نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة " الأولى المصرية " ، أن المواطن ذوي الإعاقة إذا أراد الحصول على هذه الحقوق علية تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة به ، مؤكدة أن البطاقة تثبت الإعاقة وتكشف عن نوعها وشدتها والحقوق التي يمكنه الحصول عليها .

وأوضحت نيفين القباج ، إن المرحلة الأولي والتي تخص الإصابات الشديدة سجل فيها 800 ألف مواطن ونتوقع الزيادة في الإعاقات المتوسطة ويمكن أن نصل إلي 3 مليون متقدم لافتة أن نسبة الإعاقة في مصر 10% .

وتابعت نيفين القباج ، أن الوزارة لديها قاعدة بيانات مشتركة مع وزارة الصحة تعطي خريطة متكاملة لنا للعمل عليها لافتة أن الإعاقات أكثرها يكون بسبب الجواز المبكر وزواج الأقارب مؤكدة أن التحول الرقمي ساعدنا كثيرا أن البطاقة مدتها 7 سنوات وتحدث .