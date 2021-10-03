الرئيس الفلسطيني يحذر من التصعيد ضد الأسرى في سجون الإحتلال

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من حزب ميريتس برئاسة نيتسان هوروفيتش رئيس الحزب ووزير الصحة، ومشاركة وزير التعاون الاقليمي عيساوي فريج، وعضو الكنيست ميخال روزين.

وأكد الرئيس الفلسطيني أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، ووجوب وقف الاستيطان والاجتياحات وهدم البيوت وترحيل المواطنين من القدس، واسترجاع جثامين الشهداء.

وحذر عباس من سياسة تصعيد الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وأكد وفد حزب ميريتس، مواقفهم الداعمة لحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، والتعاون المشترك لمد جسور الثقة، مشددين على أهمية التعاون في مجال الصحة.