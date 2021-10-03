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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة قائد قطار أسوان بسبب إلقاء حجارة على الجرار.. تفاصيل

قائد قطار أسوان
قائد قطار أسوان

تعرض قائد قطار ركاب إدفو شمال أسوان مساء الأحد لجرح قطعى فى منطقة الصدر بسبب قيام صبية مجهولين بإلقاء مجموعة من الأحجار على القطار أثناء مروره بدائرة مركز دراو، وتم إسعاف السائق، وعقب إسعافه قام بمواصلة رحلته إلى محطة مدينة أسوان دون تعطيل للحركة .     

تلقت المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، إخطاراً يفيد بأنه أثناء مرور قطار رقم 738 ركاب إدفو بالجرار رقم 3941  فى المنطقة ما بين محطتى دراو وبلانة حيث فوجئ قائد القطار ويدعى محمود.م.هـ بقيام مجموعة من الصبية بإلقاء الأحجار تجاه القطار ما تسبب فى إصابة السائق بجرح قطعى فى منطقة الصدر.     

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وتدخل على الفور مساعده وأجرى الإسعافات الأولية لقائد القطار، الذى فضل إستكمال رحلة القطار على أن يتم إستدعاء الإسعاف فى محطة مدينة أسوان، دون تعطيل أو تأخير للرحلة أو لحركة القطارات، وتم إخطار الجهات المسئولة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن هناك متابعة ميدانية للمشروعات الجارية ضمن مبادة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " حيث حققت نسب إنجاز على الأرض مع العمل علي مواجهة التحديات وتذليل المعوقات بإيجاد الحلول المناسبة داخل 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفر ونجع وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة تشهد تنفيذ 622 مشروع بتكلفة أجمالية 13.153 مليار جنيه منهم 332 مشروع بإدفو و 183 مشروع بكوم أمبو و 107 مشروع بنصر النوبة ، وهو الذى سيتوازي مع إنشاء 168 عمارة سكنية كبيت ريفي مطور، بجانب رفع كفاءة 11 ألف منزل ضمن “ سكن كريم “.

جاء ذلك أثناء إنطلاق فعاليات اللقاء الأول للدعم الفني والتوجيهى لرؤساء الوحدات القروية بالمراكز المحلية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة وذلك بمحافظة الأقصر بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، وأيضاً اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، علاوة على محافظى الأقصر وقنا وسوهاج ، وبمشاركة قيادات المحليات والجهات المختصة والذي يأتي ضمن سلسلة الإنجازات المتتالية التي تحققها مبادة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " في الجمهورية الجديدة. 

وأشار محافظ أسوان إلي أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 147 مشروع بتكلفة 1.884 مليار جنيه ، فيما جارى العمل فى 241 مشروع بتكلفة 8.704 مليار جنيه ، بينما  جارى التجهيز لبدء العمل في 234 مشروع بتكلفة 2.565 مليار جنيه.

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