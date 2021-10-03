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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيزا: ناقشنا الحكومة المصرية لتطبيق الشمول المالي في المواصلات.. فيديو

المواصلات
المواصلات

قال أحمد جابر، المدير الإقليمي لشركة “فيزا” لمنطقة شمال إفريقيا، إن العميل يستطيع أن يستخرج كارت ائتماني وهو جالس في منزله؛ من خلال الدخول إلى التطبيق الإلكتروني للبنك.

 

وأوضح أن هذا الكارت “ديجتال” (غير ممسوك في اليد)، ويمكنه بعدها إجراء تعاملات مالية إلكترونية، ومن الممكن إلغاء هذا الكارت، وهناك إمكانية لإرساله إلى المنزل.

 

وتابع "جابر"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن شركة فيزا لديها مناقشات كبيرة مع الحكومة المصرية على  تطبيق الشمول المالي في منظومة المواصلات، وهذا من شأنه أن يسرع وتيرة الشمول المالي، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة بعد تطبيقها؛ ستكون متوفرة 24 ساعة، ومن شأنها أن تغير الكثير من سلوكيات الناس.

 

وأضاف المدير الإقليمي لشركة “فيزا” لمنطقة شمال إفريقيا، أن شركة فيزا تسعى لإنشاء كارت ائتماني بالتعاون مع الحكومة المصرية؛ لاستخدامه في ركوب المترو والباص والميني باص والميكروباص.
 

الحكومة المصرية الشمول المالي شمال إفريقيا الالكتروني المصري الميكروباص

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