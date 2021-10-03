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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جابر القرموطي يكشف موقفه من عودة تقديم برامج التوك شو

جابر القرموطي
جابر القرموطي

كشف الإعلامي جابر القرموطي، عن نصيحة الكاتب الصحفي  الراحل حمدي قنديل، وهى عدم البُعد عن الصحافة التليفزيوينة، قائلًا: "قالي لازم تفضل موجود على الساحة بأي شكل من الأشكال دي مش نصيحة لكن دا اللي عجبني فيك.. أوعى تسيب الساحة".

وقال الإعلامي جابر القرموطي، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن الحياة كانت ضده في وقت من الأوقات، قائلا: "الحياة ادتني كل حاجه في المهنة وفجأة أخذت مني كل حاجة مرة واحدة.. وبقيت أدور أرجع زي ما كنت إزاي".

وتابع  جابر القرموطي : لن أترك الصحافة التلفزيونية، والصحافة التلفزيونية بالنسبة ليا حياة .. لإنها حتتي والشو اللي أنا بقدر أعمله.

أوضح  جابر القرموطي، أن البعض يقول له: لا نحب ما تقدمه لكن بنشوفه ..وفجأة تتطور الشيء الذي لا يحبه إلى أن ينتظره.. لو طلعت في حلقة من دون ما أعمل شو.. تلاقيه يقول له: انت ايه اللي حصلك فقدت تميزك.

جابر القرموطي برامج التوك شو الراحل حمدي قنديل حديث القاهرة خيري رمضان

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