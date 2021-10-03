هل تتأثر مصر بـ الإعصار شاهين؟ الأرصاد توضح

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية، عن احتمالية وصول تأثير إعصار شاهين إلى مصر من عدمه، قائلا: إعصار شاهين بعيد تماما عن مصر، وتأثيره يتركز في سلطنة عمان، ويمتد إلى الإمارات ولكن بتأثير أقل".



واستطرد نافياً تأثير الإعصار على مصر، قائلا: "لا يمكن أن يصل إلى مصر، وتأثيره قاصر على منطقة الخليج فقط".





وأكد “محمود شاهين” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"، أن تأثير الإعصار في الإمارات سيكون أقل بكثير، لكونه في مرحلة تفريغ طاقته، ونتوقع أن ينتهي تاثير الإعصار على سلطنة عمان بداية من الغد.





واوضح أن ارتفاع الأمواج وصل لنحو 12 مترا اليوم، ويعود للنشاط القوي للرياح، مما تسبب في حدوث غمر كامل للأماكن الساحلية في سلطنة عمان، والذي أدى إلى حدوث سيول.



