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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التعليم يرد على اقتراح تدريس مشوار محمد صلاح في المناهج الدراسية

صدى البلد

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إقترح الفنان صلاح عبد الله بخصوص تدريس سيرة محمد صلاح الكروية في المناهج الدراسية.

وقال «طارق شوقي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس» إنه من الوارد تدريس مشوار محمد صلاح بالمناهج الدراسية.

وأضاف «طارق شوقي» ، أن هناك العديد من الاقتراحات تقدم لهم لتدريسها في المناهج  سواء كانت رياضية أو سياحية أو عن الشمول المالي أو البيئة فضلا عن الشخصيات المؤثرة ولمن من الصعب تطبيقها كلها.

وأشار  وزير التربية والتعليم، إلى أنهم يتلقوا اقترحات عديدة حول المناهج الدراسية، لافتا إلى أن دول عربية طلبت منا المناهج التعليمية المصرية.

وزير التعليم يكشف عن انتمائه الكروي

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انتمائه الكروي وأي فريق يشجعه، قائلا: «أنا أهلاوي من زمان، وبأتابع محمد صلاح».

وقال «طارق شوقي» : «بحب الرياضة جدا وكرة القدم بشكل خاص، ولكن المشكلة في المتابعة المباشرة بسبب الوقت».

وأضاف «طارق شوقي» أنا أهلاوي جدا وأعز أصدقائي زمالكاوية ونختلف شوية ولكن الدنيا بتمشي، وليس عندي أي مشكلة أني أقول أني أهلاوي، موضحا أنه من الوارد تدريس مشوار محمد صلاح بالمناهج الدراسية.

طارق شوقي وزير التربية والتعليم صلاح عبد الله محمد صلاح المناهج الدراسية

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