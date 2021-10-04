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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيزا: مصر من الدول القليلة التي شهدت نموا اقتصاديا خلال كورونا.. فيديو

كورونا
كورونا

قال أحمد جابر، المدير الإقليمي لشركة “فيزا” لمنطقة شمال إفريقيا، إن هناك الكثير من الأشياء حدثت بسبب أزمة كورونا، وهذه الأمور من الصعب أن تتوقف بعد انتهاء الجائحة، مشيرًا إلى أن آخر عام شهد قيام الكثير من الشركات بدفع رواتب الموظفين إلكترونيًا، دون إرسالهم إلى البنك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والحماية من كورونا، وهذا الأمر لن يعود إلى سابقه بعد انتهاء الأزمة، لأن الشركات اكتشفت سرعة الخدمات المالية الإلكترونية.

 

وتابع "جابر"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن مصر من الدول القليلة حول العالم التي شهدت نموًا في الاقتصاد خلال أزمة كورونا، وهذا مجهود كبير من قبل الدولة.

 

وأشار إلى أن المدفوعات في البنوك على مستوى العالم كانت تمثل 28% من الأرباح، وفي الفترة الأخيرة زادت هذه النسبة لـ40%، وهذا بسبب زيادة التعاملات نتيجة أزمة كورونا.

 

ولفت إلى أن شركة فيزا لمنطقة شمال إفريقيا وقعت اتفاقية مع بنك مصر، في إطار التحول نحو البنك الرقمي، لافتًا إلى أن الخدمات الجديدة الرقمية ستنتشر في مصر بصورة كبير الفترة المقبلة، وهذا من شأنه أن يساعد الاقتصاد على النمو إلى حد كبير.

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