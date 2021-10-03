عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مان يونايتد ضد إيفرتون .. يتصدر بحث جوجل بعد 48 ساعة من المباراة

صدى البلد

تصدر مان يونايتد ضد ايفرتون بحث جوجل بعد اقتراب 48 ساعة، من نهاية المباراة والتي فشل فيها رفقاء رونالدو في تحقيق الفوز.

تعادل فريق مانشستر يونايتد أمام منافسه ايفرتون بهدف لكل منهما بالمباراة التي اقيمت علي ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج" .

سجل فريق مانشستر يونايتد هدفه في الدقيقة 43 من عمر اللقاء عن طريق جرينوود وتعادل ايفرتون في الدقيقة 65 بأقدام تاونسيند .

استحوذ فريق مانشستر يونايتد علي الكرة بنسبة 72% مقابل 28 % لصالح ايفرتون

كان فريق ايفرتون أكثر فاعلية من حيث التسديدات برصيد 12 كرة لكن كرتين كانت علي المرمي مقابل 13 لصالح مانشستر يونايتد 6 فقط علي مرمي المنافس .

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 4 أكتوبر

الإسرائيليون.. نجل السادات يكشف لأول مرة من قتل أشرف مروان

نادر السيد: استبعاد أفشة ومحمد شريف وجهة نظر مدرب.. ولا يقلل منهما

تفاصيل لقاء ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الفرنسي

تعرف على الورق المطلوب للإستفادرة من مبادرة إحلال السيارات والشروط الواجب توافرها.. فيديو

يد الزمالك: نمثل مصر في مونديال الأندية وهدفنا الفوز على برشلونة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. إعلان النتيجة خلال ساعات

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

وزير التعليم لـ أولياء الأمور: «اطمئنوا على أولادكم والتزموا بالإجراءات الاحترازية»

بعد التجديد له.. علي معلول ثاني أغلى لاعب "راتبًا" في تاريخ مصر

عريسها قتلها ليلة الحنة.. عروس قليوب تلقت 15 طعنة بجسدها.. والمتهم: أرغمونى على الزواج منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

شاب عماني يتزلج على مياه السيول وسط إعصار شاهين المدمر..فيديو

فيديو

الدم بقى ميه.. شاب يخطط لتصوير شقيقته عارية من أجل الميراث

تمثيل من غير فلوس .. تصريحات وفاء عامر تتصدر التريند.. فيديو جراف

لخريجي الكليات الحكومية والخاصة.. تفاصيل وشروط التقديم بـ الكلية الحربية |فيديو

نهاية يتمناها الجميع .. شاب تصعد روحه للسماء أثناء الصلاة

المزيد

ساحة رأي

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ