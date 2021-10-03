مان يونايتد ضد إيفرتون .. يتصدر بحث جوجل بعد 48 ساعة من المباراة

تصدر مان يونايتد ضد ايفرتون بحث جوجل بعد اقتراب 48 ساعة، من نهاية المباراة والتي فشل فيها رفقاء رونالدو في تحقيق الفوز.

تعادل فريق مانشستر يونايتد أمام منافسه ايفرتون بهدف لكل منهما بالمباراة التي اقيمت علي ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج" .

سجل فريق مانشستر يونايتد هدفه في الدقيقة 43 من عمر اللقاء عن طريق جرينوود وتعادل ايفرتون في الدقيقة 65 بأقدام تاونسيند .

استحوذ فريق مانشستر يونايتد علي الكرة بنسبة 72% مقابل 28 % لصالح ايفرتون

كان فريق ايفرتون أكثر فاعلية من حيث التسديدات برصيد 12 كرة لكن كرتين كانت علي المرمي مقابل 13 لصالح مانشستر يونايتد 6 فقط علي مرمي المنافس .