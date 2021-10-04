حبس تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين

امرت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين 4 ايام على ذمة التحقيقات.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة) مصاب بجرح بالجسم ، بأنه أثناء سيره بدائرة القسم، فوجىء بمركبة "توك توك" تسير عكس الإتجاه يستقلها 3 أشخاص قام أحدهم بخطف هاتفه المحمول ، ولدى محاولة ضبطهم قام أحدهم بالتعدى عليه بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته المنوه عنها وسقوطه أرضاً ، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم مركبة "التوك توك"، قيادة أحدهم ، وبحوزتهم (سلاح أبيض "كتر")والمستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، كما أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوبي "الإكراه - الخطف" باستخدام السلاح الأبيض والمركبة المضبوطين بحوزتهم ، وتصريفهم المسروقات لدى عميلين "سيئ النية" ( عاطلان - مقيمان بدائرة القسم) وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه) ، كما تم ضبط عدد ( 5 ) هواتف محمولة "تم تجزئتها للتصرف فيها بالبيع" .

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيداها ، وأقرا بتحصيلهما على المضبوطات من المتهمين المضبوطين ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف ، واتهمهم بالسرقة وإحداث إصابته تم اتخاذ الإجراءات القانونية.