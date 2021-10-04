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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين

شعار النيابة
شعار النيابة

امرت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين 4 ايام على ذمة التحقيقات.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من  (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة) مصاب بجرح بالجسم ، بأنه أثناء سيره بدائرة القسم، فوجىء بمركبة "توك توك" تسير عكس الإتجاه يستقلها 3 أشخاص قام أحدهم بخطف هاتفه المحمول ، ولدى محاولة ضبطهم قام أحدهم بالتعدى عليه بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته المنوه عنها وسقوطه أرضاً ، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم).

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم مركبة "التوك توك"، قيادة أحدهم ، وبحوزتهم (سلاح أبيض "كتر")والمستخدمين في ارتكاب الواقعة.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، كما أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوبي "الإكراه - الخطف" باستخدام السلاح الأبيض والمركبة المضبوطين بحوزتهم ، وتصريفهم المسروقات لدى عميلين "سيئ النية" ( عاطلان - مقيمان بدائرة القسم) وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه) ، كما تم ضبط عدد ( 5 ) هواتف محمولة "تم تجزئتها للتصرف فيها بالبيع" .

 

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيداها ، وأقرا بتحصيلهما على المضبوطات من المتهمين المضبوطين ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف ، واتهمهم بالسرقة وإحداث إصابته تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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