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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تؤكد دارية الدولة بقيمة معالمها.. برلماني يثمن مبادرة صيانة التماثيل بالميادين والحدائق

صدى البلد

ثمن النائب بهاء أبو الحمد عضو لجنة السياحة والأثار ، مبادرة وزارة السياحة والتي تهدف إلى تنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية، والتي أطلقتها بداية هذا العام بهدف إظهار هذه الميادين بالشكل اللائق وإضفاء الشكل الحضاري والجمالي عليها، موضحا أن هذه المبادرات يكون لها اثر طيب على المواطنين ويدفعهم للحفاظ عليها.

وقال أبو الحمد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الدولة أصبحت تهتم بمعالها اواثارها، ويجب أن يكون هناك توعية  فى المدارس والجامعات ووسائل الإعلام، بأهمية قيمة المعالم التاريخية والتي تحمل على كاهلها حضارة عريقة، حيث أن هذا الأمر يجب أن يعيه الطلاب والابناء.

ولفت عضو لجنة السياحة أن اهتمام الدولة بمعالمها يؤكد درايتها بقيمتها وأهميتها، في تعزيز الهوية الوطنية للمواطنين، لأنها تمثل تاريخ عظيم.

هذا وبدأت وزارة السياحة والآثار صباح اليوم، في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة تنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية، والتي أطلقتها بداية هذا العام بهدف إظهار هذه الميادين بالشكل اللائق وإضفاء الشكل الحضاري والجمالي عليها.
 

السياحة وزارة السياحة السياحة والاثار التماثيل بهاء أبو الحمد

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