من أجل الميراث.. شاب يستدرج شقيقته ويستعين بصديقه لاغتصابها بالمنصورة

روت الدكتورة إسراء السعيد، ضحية محاول اغتصاب شقيقها بالاستعانة بصديقه، تفاصيل الواقعة، معبره عن صدمتها من ما وجدته من أخيها.



وأضافت إسراء السعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن :"اللي حصل ده بيحصل كتير ودي مش اول مرة، و بقالي سبع سنوات في الموضوع ده ويقولوا عليا كلام مش حقيقي يسيئ لسمعتي".



وتابع الدكتورة إسراء السعيد، ضحية محاول اغتصاب دبرها شقيقها بالاستعانة بصديقه، أن :"دوال اخواتي من ابويا وامي وربيتهم وعايزين ياخدو متى الورث بتاعي، والعيالة كلها مش عايزني اخد حقي في الميراث لأنهم مش بيعترفوا بميراث المرأة".

وتابعت الدكتورة إسراء السعيد، ضحية محاول اغتصاب دبرها شقيقها بالاستعانة بصديقه، أنه :" طلب مني اجي عشان يديني حقي من الميراث ولما جيت ركبتي عربية، وخرج بي لطريق بعيد وحاول اغتصابي في طريق بعيد بالاستعانة بصديق له.

وأكملت الدكتورة إسراء السعيد، ضحية محاول اغتصاب دبرها شقيقها بالاستعانة بصديقه، انه تم الاعتداء على بالضرب"، مؤكدة انه تعرضت للضرب وسرقة أموالي والذهب، من أجل أن امضي على أوراق تنازل.