بعض الأعمال المتواجدة في معرض تراثنا وكيفية صناعتها.. فيديو

قالت ملك خالد احدي المشاركات في معرض تراثنا ، أنها تصنع منتجات الحلي مثل السلاسل والخواتم مؤكدة أنها تصنع من كل شيء قطعة واحدة فقط حتي تكون متميزة في منتجاتها وتصنعها من العقيق وشاركت في معرض تارثنا أول وثاني سنه منذ انطلاقة .

أضافت ملك خالد خلال لقائها في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية ، أن جميع المنتجات التي أقوم بصناعتها اصنعها يدويا من الذهب الصيني مؤكدة أنها هي تجلب مواد الصناعة وتقوم هي بتركيبها للخروج بشكل المنتج المناسب .

من جانبه أوضح محمد سعودي ، انه يقوم بصناعة منتجات خزفية مميزة للاستخدام المنزلي والديكورات مؤكدا انه يصنع هذه المنتجات يدويا والشيء الذى ساعدني علي صناعة هذه المنتجات هو اني خريج فنون تطبيقية .