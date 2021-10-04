حقيقة منع دخول الأدوية من ميناء بورتسودان السوداني

نفى مجلس نظارات البجا، اليوم الإثنين، منع دخول الأدوية عبر ميناء بورتسودان السوداني.

وقال مجلس نظارات البجا إنه تقرر إبقاء الأدوية في الميناء بسبب عدم إنهاء الإجراءات القانونية لدخولها.

وأضاف: " ننتظر قرارا لحل المشكلة ولا رفع للحواجز قبل إلغاء مسار شرق السودان".

فيما أعلنت حكومة السودان، أمس الأحد، أن الأدوية الضرورية وسلع أخرى مثل الوقود والقمح على وشك النفاد بسبب إغلاق ميناء بورتسودان.

وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان إن مخزون السودان من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد، بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي كل الجهود للإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية بالإضافة لعدد من السلع الاستراتيجية التي تتضمن الوقود والقمح".

وأضاف البيان أن استمرار عملية إغلاق ميناء بورتسودان والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع، والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد، وكل ذلك يرقى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة الشعب السواداني.