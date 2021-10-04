حسين السمري يكشف كواليس أزمة انتخابات نادي الزمالك

قال حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، إن اللجنة تسير على لائحة النظام الأساسي بالنادي، وبتنسيق تام مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة منذ 3 أشهر ماضية، مؤكدًا اعتراضه على لفظ «بطلان» الجمعية العمومية.

وأضاف السمري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن اللجنة نسقت مع المديرية كتابة بفتح باب الترشح من يوم 1 أكتوبر، موضحًا أن اختيار هذا الموعد لانعقاد الجمعية العمومية طبقًا للائحة.

وتابع المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن اللجنة طلبت من المديرية لجنة محايدة لتنقية العضوية، مع انتداب لجنة رسمية منذ 9 أيام قبل فتح باب الترشح، مشيرًا إلى أن اللجنة تسير من يوم 23 مايو الماضي باللائحة الاسترشادية بعد إلغاء لائحة الزمالك.

واستكمل أن المديرية رأت تأجيل الدعوة لعدة أيام لحين الاطمئنان من صحة العضويات وليس بطلانها كما أشيع، موضحًا أن تأجيلها لحين إبلاغهم من المديرية لتنقية العضويات بينما سيتم ذلك قبل 31 أكتوبر الجاري. واختتم حسين السمري «اللجنة الحالية التي تدير نادي الزمالك ووزارة الشباب والرياضة والدولة أيضًا يرغبون في إجراء انتخابات نادي الزمالك، وبالنسبة لأزمة وقف القيد لفترتين للنادي لا يوجد فيها أي جديد حتى الآن»