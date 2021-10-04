عصام عبد الفتاح: حكم مصري مرشح للمشاركة في مونديال قطر 2022

قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، إن إدارة الحكم محمد حسن، لنهائي كأس العالم لكرة الصالات شرف كبير، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يدير حكامنا المصريين مباريات في دور الثمانية وقبل النهائي ببطولة العالم 2022 بقطر.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن هناك حكم مرشح للمشاركة في مونديال قطر، بينما الفرصة الأخيرة لاختيار الحكام الأفارقة، هي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون التي ستشهد مشاركة حكام مصريين.

واستكمل تصريحاته، أن أنه تم إرسال القائمة الدولية للحكام يوم 30 سبتمبر الماضي قبل توليه منصبه الحالي كرئيس للجنة، والتي شهدت إرسال 8 أسماء، موضحًا أن فرصة وجود حكم مصري في كأس العالم بقطر ما زالت موجودة.

واختتم تصريحاته، أن محمود البنا يحتل صدارة القائمة الدولية للحكام المصريين، مشيرًا إلى أن معسكر حكام النخبة برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، كان على أعلى مستوى بتنظيم الاتحاد المصري، حيث شهد تطوير كبير في أداء الحكم خلال المباراة واتخاذ القرارات