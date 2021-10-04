اتصالات الشيوخ: توجيه البحث العلمي لخدمة الأغراض الوطنية خطوة مقدرة

ثمن النائب حسانين توفيق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، توجيه الرئيس السيسي يوجه بزيادة جهود مؤسسات البحث العلمي لصالح مشروعات الدولة التنموية، مؤكدا أن الدولة تسير في طريقها الصحيح برؤية حكيمة في ظل قيادة سياسية ذات دراية بكافة الأمور والمستجدات التي تضمن دفع عجلة التنمية.



ونوه توفيق في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه يجب أن يكون هناك حلول لكل المشاكل التي تواجه الباحثين، وذلك عن طريق الدعم الكامل لهم بتطوير كل ما يتعلق بالبحث العلمي وزبادة التمويل المادي، للتخلص من معاناة المراكز البحثية، وامدادهم بأجهزة قادرة على اعداد ابحاث قيمة، بالاضافة إلى وجود خطة استراتيجية واضحة للبحث العلمي في مصر.



وأكد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية توجيه البحث العلمي لخدمة الأغراض الوطنية في بعض المجالات، منوها إلى دور المراكز والمعاهد البحثية الكبير في خطط التنمية على مستوى الدولة.



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وأعلن بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض دور مؤسسات البحث العلمي في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لصالح مشروعات الدولة التنموية".



ووجه الرئيس، بزيادة حجم إسهامات منظومة البحث العلمي لأغراض العملية التنموية الشاملة في الدولة، مع زيادة مخصصات الدعم في هذا الإطار بهدف تطوير قطاعات الدولة وصياغة الحلول العلمية للتحديات والمشاكل المختلفة، مع مراعاة التطوير المستمر لمختلف الخدمات البحثية المقدمة من المراكز والمعاهد المتخصصة لاستيعاب الاحتياجات التنموية المتزايدة، خاصةً ما يتعلق بربط البحث العلمي بجهود تعميق الصناعة الوطنية.