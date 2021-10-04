الصحة توضح حقيقة إطلاق باسبور صحي للمتهربين من تلقي لقاح كورونا .. فيديو

قالت الدكتورة نها عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن سيتم إطلاق باسبور صحي للمتهربين من تلقي لقاح كورونا الأسبوع المقبل، مضيفة أن بالفعل الوزراة لديها كافة المعلومات الإلكترونية الخاصة بكل مواطن.

وأضافت نها عاصم في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "dmc"، أن الهدف من إطلاق الباسبور هو مناشدة المواطنين لتلقي اللقاح، بالإضافة إلى موقف الجهات الحكومية من اللقاح.

ونوهت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث أن تحورات الفيروس أكثر انتشاراً، وظهر ذلك في زيادة أعداد الإصابات، معقبة: "المصاب ممكن يعدي 4 أو 5 أشخاص .. أي حد يظهر عليه أعراض يجب أني يقي غيره ويحافظ على نفسه".

وكشفت نها عاصم عن المسار المرضي للحالات المصابة، قائلة: "لا يوجد تغيير في الفيروس، ولا في الأعراض"، مشيرة إلى أن الفيروس يصيب الجهاز التنفسي بشكل مباشر وأساسي، وبعض الأجهزة الأُخرى مثل: الجهاز الهضمي والعصبي.

وتابعت مستشارة وزيرة الصحة أن لا يوجد هناك تغيير واضح يٌفرق بين الموجة والأُخرى، ولكن هناك في سرعة الانتشار للفيروس فقط، مشيرة إلى أن الإصابات لا تتعلق بفئة معينة.