تعرف على الورق المطلوب للإستفادرة من مبادرة إحلال السيارات والشروط الواجب توافرها.. فيديو

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إن هذه المبادرة أطلقها الرئيس السيسي في شهر يناير الماضي، بهدف تمتع المواطن المصري بالحصول على سيارة جديدة موديل العام، بديلة عن سيارته القديمة، منوهاً أن هذه المبادرة تهم الفئة الأكثر استخداماً للسيارة والقيادة بصفة عامة، مثل: ساقي التاكسي.

وأضاف طارق عوض خلال لقائه مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "dmc"، أن يقوم المواطن بتسجيل البيانات الخاصة به وبالسيارة على الموقع اللإلكتروني الخاص بالمبادرة الرئاسية، موضحاً أن هناك مستندات "ورق" تُطلب من المواطن عند التسجيل، وهي: الرقم القومي الخاص به، ورخصة السيارة.

وأوضح المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات أن هناك شروط واجب توافرها للمشاركة في هذه المبادرة، مشيراً إلى أن هناك شرط يختص بالسيارة ذاتها، وهو مرور 20 عاماً أو أكثر على صنع هذه السيارة.

وتابع طارق عوض، أن باقي الشروط تختص بالمواطن ذاته، حيث يجب أن يكون المواطن مصري الجنسية، وأن في حالة المشاركة في نظان التقسيط، لابد وأن يتراوح عُمر المواطن من 21 عاماً إلى 65 عاماً.

وأكمل المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات أن في حالة مشاركة مواطن عُمره 65 عاماً أو أكثر، فيحق له الإنضمام إلى نظام الكاش وبالتالي يتمتع بمميزات المبادرة.