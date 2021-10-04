تفاصيل لقاء ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الفرنسي

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وحضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الفرنسي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة فرنسا لدى السعودية فيليب ريجيس، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية.