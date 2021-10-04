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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التضامن الاجتماعي تعدد مزايا منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

صدى البلد

علق خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، على إطلاق المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، قائلا: إن المرحلة الأولى من المنظومة استفاد منها ما يقارب من 800 ألف مواطن، متابعا: من المتوقع ان تشمل المرحلة الثانية ما يقارب من 4 مليون فرد من ذوي الإعاقة.
 

وأضاف “خليل محمد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، المرحلة الثانية تستهدف الإعاقات الشديدة والمتوسطة والبسيطة ، متابعا: وزارة التضامن تتيح للمواطنين ذوي الإعاقة خط ساخن للتواصل مع الخدمة وهو 15044.
 

وفيما يخص إجراءات الحصول على البطاقات المتكاملة لذوي الإعاقة، أوضح أن الإجراءات بسيطة تبدأ من تسجيل البيانات على موقع الوزارة، وعليه يقوم الموقع بتحديد ميعاد الكشف الخاص بالمواطن لتحديد نسبة إعاقته.


وأكمل: بعد إجتياز الفرد الاختبار الطبي، يتوجه الفرد إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن، ويقوم بحجز موعد للتأهيل، ومن ثم يتوجه إلى المراكز التأهيلية 

واستطرد: يتم إجراء الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة وفي حالة القبول يتم إرسال البيانات لاسصدار بطاقة الخدمات المتكامللة، ومن ثم تقوم الوزارة بإرسال بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين المقبولين على عنوان منازلهم.

التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة ذوي الإعاقة اخبار التوك شو

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