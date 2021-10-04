لم يكن القرار بيد مرسى.. كيف قابلت أسرة السادات حضور قاتلي والدهم حفل أكتوبر في عهد المعزول مرسى

كشف المهندس جمال السادات نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تفاصيل حضور قتلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات حفل انتصارات أكتوبر.

وقال جمال السادات، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، إنه :"اتخضينا من الحفل والحضور وأعتقد أن لم يكن القرار بيد مرسى، وحضور قتلة السادات شيئ كان مفاجيء بالنسبة لنا جميعا، ومؤمن بالله عز وجل، وانه في النهاية لا يصح الا الصحيح".

وتابع المهندس جمال السادات نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أنه كلنا كان في حالة نفسية سيئة جدا من هذا الأمر، مستدركا أنه دعينا ربنا يفرج عننا الغمة.

فيما كشف المهندس جمال السادات نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تفاصيل مرض والدته جيهان السادات وأسباب الوفاة، وصيتها الأخيرة قبل الوفاة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال جمال السادات، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أنه السيدة جيهان السادات طالبت وصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يوافق على أن تدفن في النصب التذكاري وبجوار والدي محمد أنور السادات.

وتابع جمال السادات، أنه لن يعيش احد على طول ولابد أن تنتهي حياة ويموت، مؤكدا أن والدته جيهان السادات شيء رائع وصاحبة أعمال جميلة.



وأضاف المهندس جمال السادات نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أنه عرفنا بمرضها في عام ٢٠١٨، وانها مصابة بالمرض الخبيث وانها في المرحلة الرابعة، متابعا أنها عرفت بالمرض في حينها.



وأكمل المهندس جمال السادات نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، انها كانت انسانة مؤمنة وفي نفس الوقت مقاتلة، لافتا إلى أنه بعدها سافرت الي الولايات المتحدة الأمريكية مدة ستة أشهر وتم إجراء عملية جراحية كبيرة جدا، بعد أن خضعت لعلاج كميائي.



وأكمل المهندس جمال السادات نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أنه تم إزالة ٩٠٪ من المرض، وبعد ذلك خضعت لعلاج كيميائي مكثف مدة ٣ اشهر، لافتا إلى أن كان هدفنا في ذلك الوقت ان تعيش بدون ألم.



وأضاف المهندس جمال السادات نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن بعد ذلك رجعنا مصر واختارت أن تكمل العلاج في المركز الطبي العالمي، مشير الي أن السيدة جيهان السادات محبوبة من الجميع.



وتابع المهندس جمال السادات نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن مرحلة المرض الخبيث لجيهان السادات متأخرة جدا، ووصلت لمرحلة صعبة وكانت لا تستطيع أن تتناول الطعام من صعوبة المرحلة المرضية التي تعيشها.



