تنقية أعضاء الزمالك أمر حساس.. حسام المندوه يكشف موقفه من خوض انتخابات الزمالك

قال حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، إن عضويته الحالية لا تمنحه الحق في تنقية كشوف أعضاء النادي، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يحسم موقفه من الانتخابات المقبلة.

وقال المندوه في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 :" هناك درجات لتنقية العضوية وهذا الأمر ليس من اختصاصي".

وأضاف: "تنقية كشوف العضويات في نادي الزمالك ملف حساس ومن يقره هو الجهة الإدراية، ولها خطوات في هذا الأمر".

واوضح، أنه تم تكليف لجنة الاشتراكات بتولي كل ما يخص أعضاء النادي في هذا الاتجاه، مؤكدًا أن اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك قامت بدورها في ملف فتح باب الترشح للانتخابات الزمالك على أكمل وجه.

وأكمل:" الأهم لدينا هو تسليم النادي لمجلس إدارة منتخب في أسرع وقت ممكن، ولا مانع لدينا من تنفيذ أي قرار للجهة الإدارية بخصوص تنقية جدول الأعضاء ".

وأتم تصريحاته:" حتى الآن ليس لم أحسم موقفي من خوض انتخابات الزمالك المقبلة، ووجود مجموعة متجانسة استطيع من خلالها خدمة الزمالك طريقي لدخول الانتخابات".