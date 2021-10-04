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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التحكيم يسير بشكل جيد.. محمود عاشور سبب أخطاء الحكام فى تقنية الفيديو

محمود عاشور
محمود عاشور

قال الحكم المصري الدولي  محمود عاشور، إن الأمور تسير بشكل جيد في التحكيم المصري، رغم وجود أخطاء في التحكيم حتى مع تطبيق تقنية الفيديو "الفار".

وأضاف محمود عاشور خلال استضافته ببرنامج كورة كل يوم، المُذاع عبر قناة الحياة: "لو نظرنا للدوري يوجد مباراتين للأهلي والزمالك كان تحت إدارة تحكيم مصري، الإعلام كان مساند جدًا جدًا، لولا الإعلام لم تكن مباراتي القمة تدار بحكام مصريين".

تابع: "الأمور تسير بشكل جيد في التحكيم، هناك أخطاء في التحكيم وستظل بتقنية الفار، أنما الأخطاء قلت عن المواسم السابقة، لا يوجد مباراة فيها كارثة أو مشكلة كبيرة جدًا كل الكوارث قلت".

وواصل: "التحكيم أصبح أفضل بكثير جدًا عن السنوات الماضية، وأعتقد أن الموسم المقبل بتطبيق تقنية الفار، والتدريب عليها والخبرات التي سيكتسبها الحكام الصغار الذي كانوا متواجدين معنا على الفار الأمور ستختلف".

استكمل: "كل المشاكل معنا في تقنية الفار هي جودة التصوير، ما يأتي لنا نتاج التصوير المتواجد في الملعب، جودة الكاميرات غير جيدة بجانب عددهم تكون قليلة".

فيما يرى الحكم محمود البنا أن التحكيم في مصر هذا الموسم ليس بالسوء الذي تصفه الجماهير، وليس بالقوة التي يتمناها أيضًا هذه وجهة نظري الشخصية.

أردف: "التركيز كان عالي بعض الشيء، الإعلام كان له دورًا في ذلك وفي معظم الأوقات كان سلبي، في بعض الأوقات الامور تكون رمادية يضغط على الحكم إعلاميًا".

اختتم: "التحكيم هذا الموسم كان متوسط ولم نصل لطموحنا الذي نريده".

الحكم المصري الدولي محمود عاشور التحكيم المصري تقنية الفيديو الفار للأهلي والزمالك محمود البنا

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