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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد يوسف : على موسيماني تجديد طموحه.. مخاطرة كبيرة من كيروش باستبعاد نجمي الأهلي

محمد يوسف
محمد يوسف

قال محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأحمر، حقق بطولات كثيرة مع الأحمر، ويحالفه التوفيق بشكل كبير منذ توليه المسؤولية.

وأضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "جمهور التالتة" المُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2": "موسيماني حقق بطولات مع الأهلي ولديه كفاءة ويحالفه التوفيق، والتوفيق يلعب دورًا كبيرًا مع أي مدرب مجتهد".

وتابع: "موسيماني جهز فريقه بشكل جيد وعمل على التفاصيل، بجانب توفير الإدارة له لاعبين مميزين، وأنا ضد تقييمه بناء على بطولتين خسرهما، ولكن في نفس الوقت لا بد من عقد اجتماع بينه وبين لجنة التخطيط، لأنني أشعر أنه في الفترة الأخيرة يركز في أمور أخرى، عكس بدايته".

وواصل: "هو ذاق حلاوة الأهلي في البطولات التي حققها، ويجب أن يعلم أن سقوط الأحمر صعب، وأعتقد أنه غير متقبل للانتقادات التي يتعرض لها عندما يخسر الفريق، لا بد أن ينسى بطولات إفريقيا التي حققها وبرونزية كأس العالم، ويبحث عن البطولة الإفريقية المُقبلة، وإعادة لقب الدوري مرة أخرى، بجانب تحسين الأداء، لأن الجماهير كانت تنادي بعودة فايلر لأن الفريق كان يؤدي بشكل جيد في عهده".


واستكمل: "جوزيه كان لديه ميزة، يحصل على بطولة إفريقيا اليوم وغدًا ينسى تمامًا، كان يعرف كيف يخرج اللاعبين من نشوة الانتصار".

وعن منتخب مصر والقائمة المستدعاة لخوض مباراتي ليبيا، قال يوسف: "عندي تحفظ على استبعاد أفشة ومحمد شريف، من قائمة منتخب مصر، لأن هناك عمودًا فقريًا للمنتخب، مثل أفشة والشناوي وحجازي والونش والسولية وشريف".

واختتم: "أن تستبعد لاعبين من العناصر الأساسية مثل محمد شريف وأفشة، معنى هذا أنك فقدت 30% من قوتك، هو خاض مخاطرة كبيرة في قراره، من يكون بديلا لـ عبد الله السعيد في مركز صانع الألعاب؟!".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا مرتين، الأولى يوم 8 أكتوبر، والثانية يوم 11 من الشهر نفسه، ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

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