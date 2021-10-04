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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"سوبر صلاح".. موقع إنجليزي يتغنى بالملك المصري محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

وصف موقع This is Anfield أداء محمد صلاح عقب مباراة  ليفربول ومانشستر سيتي بأنه «سوبر صلاح» وأداءه عالمي بالكامل ولا يصدق في هذه المباراة.

وقدم محمد صلاح  مساعدة رائعة للهدف الأول لفريقه ليفربول والذي سجله ساديو ماني ثم اختتم بهدف شخصي له هو الأروع وسط 4 مدافعين من المان سيتي.

وتابع الموقع في وصف صلاح أنه قدم الكثير من الضغط على الخصم والكثير أيضا في التغطية في الدفاع، وكان «مو» كما وصفه الموقع في أفضل حالاته مع ليفربول أمام مانشستر سيتي.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 

انتهت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالتعادل بنتيجة 2-2 على ملعب أنفيلد في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ولكن الخطورة والهجمات كانت أكثر للضيوف في هذا الشوط.

لكن في الشوط الثاني عاد فريق ليفربول للمباراة بشكل أفضل وسجل الفريق أول أهداف بعد 14 دقيقة من بداية الشوط الثاني عن طريق السنغالي، ساديو ماني، ومن صناعة لاعبنا، محمد صلاح. وولكن سرعان ما عدل فيل فودين النتيجة للضيوف، لكن عاد صلاح بعدها بدقائق ليسجل الهدف الثاني لليفربول ليعيد فريقه للمقدمة مرة أخرى.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، عادل نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين التعادل لفريقه، وبهذه النتيجة زادت نقطة لكلا من رصيد الفريقين حيث رفعت رصيد ليفربول إلى 15 نقطة في المركز الثاني، وأصبح مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

موقع This is Anfield محمد صلاح ليفربول ومانشستر سيتي سوبر صلاح ساديو ماني

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