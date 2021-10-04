3 أندية قادرة على شرائه.. ميدو: محمد صلاح لن يستمر في ليفربول الموسم المقبل

يرى أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، لن يبقى معه ناديه في الدوري الإنجليزي، الفترة المقبلة.

وقال ميدو خلال تصريحات عبر برنامج "أوضة اللبس" على قناة "النهار": "محمد صلاح يتبقى له موسم آخر بخلاف الموسم الجاري، والوقت يمر وصلاح يتألق، سيكون صعبًا على ليفربول أن يبقي عليه في الفريق".

وأضاف: "أعلم أنه بعد انضمام ميسي لباريس سان جيرمان، مفاوضات محمد صلاح تعطلت بعض الشيء، لدي ثقة كبيرة جدًا فيما أقوله، هذا شعوري وليس معلومات، أن صلاح الموسم المقبل سيكون في باريس سان جيرمان".

وتابع: "صعب جدًا على ليفربول بمستوى صلاح الحالي، أن يجددوا عقده، صعب لأنه يتحدث في أرقام كبيرة، أرى أنه لن يبقى".

وواصل: "إذا انضم لناد آخر سيكون باريس سان جيرمان، ومبابي سينضم لريال مدريد، وصلاح سيدخل بدلًا منه".



وأكمل: "تذكروا كلامي، الموسم المقبل الثلاثي الهجومي لباريس سان جيرمان سيكون صلاح وميسي ونيمار".

وأردف: "الأندية القادرة على تحمل راتب محمد صلاح، هي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وتشيلسي".

وعن هدف محمد صلاح اليوم، قال: "واحد من أفضل الأهداف التي رأيتها في البريميرليج، هدف مكرر لصلاح، أصعب شيء في الكرة، أن يعلم خصمك ما ستفعله وتكون غير قادر على إيقافه، متأكد أن لاعبي السيتي وهم مقبلين على صلاح في الهدف الذي أحرزه، كانوا يعلمون ما سيفعله، لكن غير قادرين على فعل شيء أمامه".

وأتم: "هدف مثل النجم الهولندي آريين روبن (الآر تو) كرته المعروفة، كل الملعب يعلم وحارس المرمى وخط الدفاع أنه سيضع الكرة في الزاوية البعيدة، ولكن لا يوجد أحد قادر على إيقافه، مباراة ليفربول وسيتي مختلفة عن الكرة التي نشاهدها في مصر، (لعبة تانية)".