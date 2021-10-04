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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مش سلفيين ومبنكفرش حد.. الباز يعلق على منع التعامل مع مروان بابلو

محمد الباز
محمد الباز

علق الإعلامي محمد الباز، على واقعة حفلة مغني الراب مروان بابلو، قائلا: إحنا محتاجين نحط النقط فوق الحروف، مغني الراب يغني زي ما هو عايز، لكنه تجاوز ما استقر عليه الجميع، و أخطأ في حق الناس.


وأكمل “الباز” خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”،: رفضنا لتلك التجاوزات ليس دليل على افكارنا السلفية، ونحن لا نمس بحرية الإبداع ولكن يجب أن ندرك الخطأ من الصواب.


واستطرد: “إحنا مبنكفرش حد ومنقدرش نعمل دا..بس في مساحة لا يمكن لحرية الإبداع المساس بها”.


 

مروان بابلو الراب محمد الباز حرية الإبداع اخبار التوك شو

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