مش سلفيين ومبنكفرش حد.. الباز يعلق على منع التعامل مع مروان بابلو

علق الإعلامي محمد الباز، على واقعة حفلة مغني الراب مروان بابلو، قائلا: إحنا محتاجين نحط النقط فوق الحروف، مغني الراب يغني زي ما هو عايز، لكنه تجاوز ما استقر عليه الجميع، و أخطأ في حق الناس.





وأكمل “الباز” خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”،: رفضنا لتلك التجاوزات ليس دليل على افكارنا السلفية، ونحن لا نمس بحرية الإبداع ولكن يجب أن ندرك الخطأ من الصواب.





واستطرد: “إحنا مبنكفرش حد ومنقدرش نعمل دا..بس في مساحة لا يمكن لحرية الإبداع المساس بها”.





