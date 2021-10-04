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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو جديد لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع

الأسرى الفلسطينيين
الأسرى الفلسطينيين

نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية شريط فيديو لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي، قبل أن يتم أسرهم من جديد.

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ويظهر في شريط الفيديو هروب الأسرى الفلسطينيين بين المزارع بجانب السجن، قبل أن يتوجهوا إلى قرية الناعورة الفلسطينية، حيث اختبئوا بعض الوقت داخل مسجد، قبل أن يهربوا على شكل مجموعات، كل مجموعة فردين من المسجد.

واستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء أمس الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من حزب ميريتس برئاسة نيتسان هوروفيتش رئيس الحزب ووزير الصحة، ومشاركة وزير التعاون الاقليمي عيساوي فريج، وعضو الكنيست ميخال روزين.

وأكد الرئيس الفلسطيني أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، ووجوب وقف الاستيطان والاجتياحات وهدم البيوت وترحيل المواطنين من القدس، واسترجاع جثامين الشهداء.

وحذر عباس من سياسة تصعيد الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وأكد وفد حزب ميريتس، مواقفهم الداعمة لحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، والتعاون المشترك لمد جسور الثقة، مشددين على أهمية التعاون في مجال الصحة.

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