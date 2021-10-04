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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد شمس البارودي.. حقيقة عودتها للتمثيل

شمس البارودي وحسن
شمس البارودي وحسن يوسف

يحل اليوم الاثنين الموافق ٤ اكتوبر عيد ميلاد الفنانة شمس البارودي، التي قدمت العديد من الاعمال الفنية قبل إعتزالها.

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا، في عام ٢٠١٩ انباء تفيد بعودتها الى عالم التمثيل إلا إنها شائعات ليس لها اساس من الصحة.

 

شمس البارودي وحسن يوسف

وأكد حسن يوسف فى تصريحات  لـ صدى البلد، أن زوجته شمس البارودى لن تعود إلى العمل الفنى كما ردد البعض. 

وتابع " يوسف" أن شائعة عودة شمس البارودي  إلى الفن تتجدد كل عام قبل حلول شهر رمضان الكريم، ولا يجد مبرر لذلك. 

واستكمل أن زوجته  شمس البارودي معتزلة الفن منذ أكثر من 35 عامًا ولا تنوى العودة أو التنازل عن الحجاب وخلعه، وتابع قائلًا : "ربنا يثبتها". 
 

وقامت الفنانة شمس البارودي بنشر إعلان في إحدى الجرائد -خلال فترة الثمانينات- مفاده أنها تعلن أن الأفلام التي تعرض لها حاليًا أو مستقبلًا كلها قديمة تم تصويرها منذ سنوات لتؤكد أنها اعتزلت الفن نهائيًا منذ فبراير 1982 بعد أدائها العمرة.

وجاء في نص الإعلان الذي أرفقت به صورتها بالنقاب، وكتبت فيه: "من ضار مسلمًا ضاره الله، ومن شاق مسلمًا شاق الله عليه، صدق رسول الله.. تعلن السيدة شمس البارودي أن الأفلام التي تعرض لها حاليًا أو مستقبلًا كلها أفلام قديمة تم تصويرها منذ سنوات بعيدة، كما تعلن أنها اعتزلت الفن نهائيًا منذ شهر فبراير 1982 بعد أدائها للعمرة، وحسبي الله ونعم الوكيل".
 

شمس البارودي


وكشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودى تفاصيل الساعات الأخيرة لها قبل اعتزالها للفن نهائيًا، فى لقاء نادر لها، لافتة إلى أنها بعد رجوعها هى وزوجها الفنان حسن يوسف من باريس للتبضع وشراء الملابس، فقررت أن تؤدى العمرة وزيارة بيت الله الحرام مع والدها وقرأت كتاب الله بالكامل خلال اداء العمرة.


وقالت: "أنا كنت بحافظ على صلواتى ولم أكن أعرف أن الحجاب شيء أساسي فى لباس المرأة المسلمة حتى أنار الله بصيرتى قبل رجوعى للقاهرة بيومين"، مضيفة: "كنت فى الثلث الأخير من الليل واستيقظ أبى على بكائى الشديد وطلبت منه زيارة بيت الله، ولم يتردد لحظة فى تنفيذ طلبى، وبالفعل زرت الحرم المكى ودعوت الله بالهداية".

وتابعت: "استشعرت وقتها أن الجمال والمال والجاه والصحة والمنصب زائل ونحن فى القبر، لذلك دعيت الله بقوة إيمانى". 

واستطردت: "خرجت من الحرم المكى وأنا مقررة الاعتزال واختيار طريق الله".

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في عيد ميلاد شمس البارودي.. حقيقة عودتها للتمثيل

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