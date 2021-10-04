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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم إنجلترا السابق دارين بينت: هدف صلاح أمام السيتي استثنائي وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم

وصف مهاجم منتخب إنجلترا السابق دارين بينت هدف النجم المصري محمد صلاح في مرمى مانشستر سيتي بأنه استثنائي ورائع، ولو سجله ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو لظل الجميع يتحدثون عنه لأسابيع طويلة.


وفي تصريحات لشبكة "توك سبورت" الإذاعية البريطانية، أكد بينت أن صلاح نجم هجوم ليفربول (الريدز) يستحق كل ما يطلبه للبقاء في الأنفيلد، قائلا: "لو كنت أملك القرار، سأعطيه ما يريد لمدة 3 سنوات، سأمنحه 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لمدة 3 سنوات".
وأكد بينت أن "صلاح حاليًا يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم".


تعادل مانشستر سيتي مع مضيفه ليفربول بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب الأنفيلد، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


وشهدت المباراة تألق كبير للنجم المصري محمد صلاح، حيث صنع الهدف الأول لليفربول والذي سجله ساديو ماني في الدقيقة 59، كما تكفل النجم المصري بتسجيل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 76، حيث قام بمراوغة أكثر من مدافع للسيتي، ليسجل بعدها هدفا بطريقة رائعة، وتصدر صلاح بعد هذا الهدف قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بالمشاركة مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ولكل منهما 6 أهداف، فيما أحرز هدفي السيتي كل من فيل فودين في الدقيقة 69، وكيفين دي بروين في الدقيقة 81.


وارتفع رصيد ليفربول إلى 16 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن تشيلسي صاحب الصدارة، فيما أصبح رصيد مانشستر سيتي 14 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن كل من مانشستر يونايتد وإيفرتون وبرايتون أصحاب المراكز الرابع والخامس والسادس.

دارين بينت مهاجم منتخب إنجلترا السابق دارين بينت محمد صلاح

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