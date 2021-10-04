أخبار الفن| القصة الكاملة لشائعة وفاة جورج وسوف .. ايمي سمير غانم تطلب الدعاء من جمهورها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

عمرو الشاذلي يكشف لـ صدى البلد كواليس تعاونه مع تامر عاشور

عبّر الملحن عمرو الشاذلي، عن سعادته بالتعاون مع الفنان تامر عاشور في البومه المقبل.

لطيفة تحتفل بـ 3 مليون مشاهدة لأحدث أغانيها الأستاذ

شاركت الفنانة لطيفة جمهورها سعادتها بتخطي ال3 مليون مشاهدة لأغنية الأستاذ عبر اليوتيوب، ونشرت مقطع من الكليب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



شاهد .. صور جديدة من حفل زفاف ابن شقيق حميد الشاعري

احتفل الفنان حميد الشاعري، بحفل زفاف إين شقيقه في أحد الفنادق الضخمة.

وحرص عدد من النجوم على التواجد بحفل الزفاف من بينهم الفنانة يسرا، والفنانة درة، وأحمد زاهر، وهشام عباس، وغيرهم.

ايمي سمير غانم تطلب من جمهورها الدعاء: مش عارفة أكون تمام

طالبت الفنانة ايمي سمير غانم جمهورها بالدعاء لها خلال هذه الفترة، وعبرت عن حالتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

القصة الكاملة لشائعة وفاة جورج وسوف

تداول رواد السوشيال ميديا، خلال الساعات القليلة الماضية انباء تفيد وفاة الفنان الكبير جورج وسوف وذلك من خلال تداول الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعرف على أبرز حفلات اليوم

تقام عدد من الحفلات الغنائية اليوم، في عدة مسارح مختلفة، نستعرض ابرزهم من خلال التقرير التالي:

