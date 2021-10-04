بعد تألقه في مباراة السيتي.. "ديلي ميل": صلاح اللاعب الأول في أوروبا حاليًا

وصفت صحفية "ديلي ميل" الإنجليزية النجم الدولي محمد صلاح بالملك المصري، مشيرة إلى أنه اللاعب الأول في أوروبا حاليا.



جاء ذلك في تقرير أعدته "ديلي ميل" حول صلاح، عقب تألقه مع فريق ليفربول (الريدز) في المباراة أمام مانشستر سيتي اليوم الأحد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، حيث صنع النجم المصري هدفًا وأحرز هدفًا رائعًا في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وأشارت الصحيفة إلى أن عقد صلاح مع ليفربول سينتهي في 2023، وسيكون أكبر خطأ من إدارة الريدز أن تترك أفضل لاعب في الفريق والنجم الأول في أوروبا حتى ذلك التوقيت ليرحل دون مقابل.



وأكدت أن صلاح بالفعل يستحق أن يكون اللاعب الأول في أوروبا وأفضل لاعب في الأنفيلد، ومسيرته الممتدة 4 سنوات في ليفربول تشهد بذلك، فضلاً عن هذا الموسم الذي سجل فيه صلاح 9 أهداف في 7 مباريات.

وتابعت الصحيفة أن هدف صلاح ذكَّر الجميع بأهداف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث حقق مراوغة جميلة، وثباتًا رائعًا، وهدفًا غير عادي في مرمى السيتي، وكانت طريقة صناعة الهدف الأول لساديو ماني رائعة للغاية بنفس طريقة صناعة ميسي أيضًا.

وشددت الصحيفة على أن صلاح يستحق أن يكون الأعلى راتبًا في ليفربول، نظرًا لما قدمه ويقدمه حتى الآن مع الفريق، معتبرة أن ترك صلاح يرحل دون مقابل يعد عبثًا.