أخبار الرياضة | 3 أندية قادرة على شراء صلاح.. سر استبعاد نجمي الأهلي من المنتخب.. رسالة شديدة اللهجة من الزمالك لـ بن شرقي

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية أو الإفريقية والعالمية.

يرى أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، لن يبقى معه ناديه في الدوري الإنجليزي، الفترة المقبلة.

قال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري، إنه سيتم تطبيق لائحة الفريق على اللاعب أحمد رفعت نظرًا لتغيبه عن الفريق لمدة تسعة أيام.

وجه حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رسالة شديدة اللهجة لـ اللاعب الدولي المغربي أشرف بنشرقي عقب محاولة الخروج من نادي الزمالك على غرار اللاعب التونسي الهارب فرجاني ساسي.

كشف الإعلامي مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أسباب استبعاد الثنائي محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب القلعة الحمراء، وزميله محمد شريف، مهاجم النادي الأحمر، من قائمة الفراعنة لمواجهتي ليبيا المقبلتين، بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

كشف راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي حقيقة مفاوضات ناديه مع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أو باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.

كشف سيد مرعي وكيل أعمال عمر كمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقفه في حال عدم حل أزمة منع النادي الأبيض من القيد.