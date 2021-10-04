حدث ليلا| وفاة صاحب الرسومات المسيئة للرسول.. صلاح يخطف الأنظار بعد هدفه أمام السيتي..شاب يخطط لتصوير شقيقته عارية من أجل الميراث

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها إعلان الصحة أعداد كورونا ووفاة الرسام السويدي صاحب الرسومات المسيئة للرسول الكريم ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 695 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس

كشف المهندس جمال السادات نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تفاصيل يوم اغتيال والده، مؤكدا انه في هذا اليوم كنت واصل للولايات المتحدة الأمريكية.

تعلن جامعة الأزهر، في الثانية عشر من ظهر اليوم الاثنين، نتيجة تنسيق الأزهر 2021، وسط ترقب من الطلاب وأولياء الأمور بعد طول انتظار.

لقت طفلتان شقيقتان مصرعهما وأصيب 9 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجديد» أمام قرية بني حسن الشروق، بمركز أبوقرقاص، جنوب المنيا

واقعة مؤسفة شهدتها محافظة الزقازيق تحول فيها الدم الي ميه والنخوة الي ندالة حيث قام اخوين بالتخطيط من اجل الاستيلاء على ميراث شقيقتهم التي افنت حياتها لتربيتهم منذ ان توفىوالديهم وهم صغار وكانت لهم الام والاب والسند في الحياة حيث خطط احد الاخوين لتصوير شقيقته عارية وتهديدها بفضحها لارغامها على التنازل على الميراث .

حقق محمد صلاح الفرعون المصري صدى كبير خلال الساعات القليلة الماضية بعد هدفه التاريخي أمام مانشستر سيتي في لقاء مقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن الدوري الإنجليزي. وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد به العالم أجمع،

وجه حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رسالة شديدة اللهجة لـ اللاعب الدولي المغربي أشرف بنشرقي عقب محاولة الخروج من نادي الزمالك على غرار اللاعب التونسي الهارب فرجاني ساسي.

أفادت وسائل إعلام سويدية أن الرسام السويدي، لارس فيلكس، الذي اشتهر بالرسوم المسيئة للرسول (ص) قد لقى مصرعه في حادث سيارة، عقب اصطدام سيارته بشاحنة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

أجرت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، أول اتصال عبر الخط الساخن مع جارتها الجنوبية بعد إعادة تفعيله، فيما أعربت كوريا الجنوبية عن أملها بإحياء المباحثات بين البلدين.

أغرقت مياه الأمطار، اليوم الإثنين، شوارع منطقة الخابوره في سلطنة عمان، وذلك بفعل إعصار شاهين الذي يضرب سلطنة عمان.

كشفت المديرة السابقة في شركة "فيسبوك" فرانسيس هوجين، عن نفسها، باعتبارها المسئولة عن التسريبات التي انتشرت عن الشركة، والتي اتهمتها بالإهمال في القضاء على العنف والتضليل ونشر معلومات مضللة.