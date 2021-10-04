حدث ليلا| وفاة صاحب الرسومات المسيئة للرسول.. صلاح يخطف الأنظار بعد هدفه أمام السيتي..شاب يخطط لتصوير شقيقته عارية من أجل الميراث

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها إعلان الصحة أعداد كورونا ووفاة الرسام السويدي صاحب الرسومات المسيئة للرسول الكريم ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :
الصحة : تسجيل 768 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و37 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 695 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس
نجل السادات يكشف تفاصيل إطلاق النار على والده في المنصة واستشهاده
كشف المهندس جمال السادات نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تفاصيل يوم اغتيال والده، مؤكدا انه في هذا اليوم كنت واصل للولايات المتحدة الأمريكية.
إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2021 في الثانية عشر ظهرا
تعلن جامعة الأزهر، في الثانية عشر من ظهر اليوم الاثنين، نتيجة تنسيق الأزهر 2021، وسط ترقب من الطلاب وأولياء الأمور بعد طول انتظار.
مصرع شقيقتين وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بـ المنيا
لقت طفلتان شقيقتان مصرعهما وأصيب 9 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجديد» أمام قرية بني حسن الشروق، بمركز أبوقرقاص، جنوب المنيا
الدم بقى ميه.. شاب يخطط لتصوير شقيقته عارية من أجل الميراث
واقعة مؤسفة شهدتها محافظة الزقازيق تحول فيها الدم الي ميه والنخوة الي ندالة حيث قام اخوين بالتخطيط من اجل الاستيلاء على ميراث شقيقتهم التي افنت حياتها لتربيتهم منذ ان توفىوالديهم وهم صغار وكانت لهم الام والاب والسند في الحياة حيث خطط احد الاخوين لتصوير شقيقته عارية وتهديدها بفضحها لارغامها على التنازل على الميراث .
نجوم الفن وكرة القدم يشيدون بفخر العرب بعد هدفه أمام السيتي
حقق محمد صلاح الفرعون المصري صدى كبير خلال الساعات القليلة الماضية بعد هدفه التاريخي أمام مانشستر سيتي في لقاء مقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن الدوري الإنجليزي. وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد به العالم أجمع،
رسالة شديدة اللهجة من الزمالك لـ أشرف بن شرقي
وجه حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رسالة شديدة اللهجة لـ اللاعب الدولي المغربي أشرف بنشرقي عقب محاولة الخروج من نادي الزمالك على غرار اللاعب التونسي الهارب فرجاني ساسي.
اشتعلت سيارته.. وفاة الرسام السويدي صاحب الرسومات المسيئة للرسول الكريم
أفادت وسائل إعلام سويدية أن الرسام السويدي، لارس فيلكس، الذي اشتهر بالرسوم المسيئة للرسول (ص) قد لقى مصرعه في حادث سيارة، عقب اصطدام سيارته بشاحنة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.
إجراء أول اتصال عبر الخط الساخن بين الكوريتين الشمالية والجنوبية
أجرت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، أول اتصال عبر الخط الساخن مع جارتها الجنوبية بعد إعادة تفعيله، فيما أعربت كوريا الجنوبية عن أملها بإحياء المباحثات بين البلدين.
مياه الأمطار تغرق شوارع مدينة عُمانية بسبب شاهين.. فيديو
أغرقت مياه الأمطار، اليوم الإثنين، شوارع منطقة الخابوره في سلطنة عمان، وذلك بفعل إعصار شاهين الذي يضرب سلطنة عمان.
موظفة سابقة في فيسبوك تكشف عن أكبر قضية تضليل في تاريخ الشركة
كشفت المديرة السابقة في شركة "فيسبوك" فرانسيس هوجين، عن نفسها، باعتبارها المسئولة عن التسريبات التي انتشرت عن الشركة، والتي اتهمتها بالإهمال في القضاء على العنف والتضليل ونشر معلومات مضللة.