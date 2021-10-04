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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب "الأسانسير" .. أم مصرية تسقط وتموت أمام طفلتها |فيديو

المصعد الكهربائي
المصعد الكهربائي

عرضت فضائية " العربية " تقريرا يحتوي على مقاطع مصورة للتفاصيل الأخيرة من حياة " أم مصرية " ، والتي وقعت وماتت أمام طفلتها ، داخل المصعد .

وجاء في التقرير أنها سيدة متزوجة ولديها طفلتان  ، وخرجت برفقة ابنتها لشراء الفطور ، وأثناء رجوعها علق المصعد الكهربائي بهما ، وكان باب المصعد مقابل حائط ،فلا فائدة من فتحه .

وسقطت الأم داخل المصعد وسط صراخ ومناجاة ابنتها ، وتدخل أحدهم وفتح ثقبا كبيرا في الجدار ليتمكن من الوصول للطفلة.

وأشار التقرير إلى أن هناك مناشدات واسعة للرقابة على البنايات القديمة في مصر ، حتى لا تتكرر مثل هذه الحادث .

أم مصرية فضائية العربية توك شو المصعد الكهربائي البنايات القديمة

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