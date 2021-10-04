بسبب حوادث الخطف.. أهالي برج البرلس يدشنون حملة "مدينة بلا متسولين" |فيديو

قال وائل البدوي ، أحد منسقي مبادرة مدينة بلا متسولين من داخل برج البرلس ، إن المواطنين لاحظوا أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد المتسولين على مستوى الجمهورية ، وهو ما اتضح أن هؤلاء وراءهم أعداد كثيرة لتشغيلهم في أعمال إجرامية تحت ستار التسول ، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة كانت سببا في خطف طفل الشهر الماضي بمدينة برج البرلس .

وأضاف وائل بدوي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن هناك مجموعة من الأشخاص كان مظهرهم جيدا ومستقلين عربية فخمة ، ودخلوا على إحدى السيدات بحجة أنهم هيسعدوها وأنهم هيجهزوها عشان حالتها المادية صعبة ، ونصبوا عليها وأخذوا ذهبها.

وتابع " بدوي " : بيجلنا ناس من بره بحجة أنهم يبيعون أجهزة كهربائية ، وبمجرد أن المواطن من المدينة يستضيفهم يقوموا بالنصب عليه ، وسرقة بعض الممتلكات .

وأردف: محاولات الخطف سببها ظاهرة المتسولين ، وإطلاق الحملة في مدينة " برج البرلس .