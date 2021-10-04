مدرب الكونغو: محمد صلاح الأفضل والأكثر تأثيرا في العالم

أكد محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب الكونغو أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هو الافضل فى الوقت الراهن بين لاعبي العالم.

قال محمود فايز عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

من وجهة نظري وبعد معرفة صلاح لسنوات عن قرب ان احد الأسباب الرئيسية في أدائه الرائع (المستمر) هي تجدد طموحاته واحلامه بشكل مستمر.

تابع محمود فايز : بمعني يصل لهدف معين !! في الحال يضع هدف جديد قصاد عينه ويحلم له ويعيش له بكل جوارحه. يصل له. يضع اخر وهكذا. تحدي مستمر وذاتي.

أضاف: طموح متجدد وامال مستمره. وده الاصعب في الموضوع .. استمرار الطموح بنفس الشغف.

استطرد محمود فايز: صلاح في الوقت الحالي هو الافضل والاكثر تأثيراً لفريقه عن كل لاعبي العالم بمسافه كبيرة.

يذكر أن التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة حسم مباراة ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي، في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "أنفيلد".

ورفع ليفربول رصيده بهذا التعادل إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي، بينما رفع مان سيتي رصيده الى 14 نقطة في المركز الرابع.

ونجح صلاح في تسجيل هدفا رائعا بعدما راوغ دفاع مانشستر سيتي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 76 بعدما ساهم "مو" في الهدف الأول لصالح ساديو ماني.

الهدف جعل محمد صلاح يحطم أرقاما قياسية جديدة نعرضها فيما يلي:

سجل محمد صلاح في 7 مباريات متتالية، معادلًا سلسلته في شهر إبريل عام 2018 مع الريدز

هدف محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي، جعله ثاني أكثر اللاعبين هزًا لشباك الفريق تحت قيادة بيب جوارديولا، حيث سبق لـ مو التسجيل 7 مرات من قبل أمام بطل الدوري الإنجليزي، ويأتي خلف سون هيونج مين مهاجم توتنهام ( 7 أهداف) وجيمي فاردي ( 9 أهداف)