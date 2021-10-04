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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار إدارة الثروات بأمريكا تكشف جهود تبرعات المصريين بالخارج لحياة كريمة|فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت ليلى بنس ، مستشار إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية ، على خلفية دعمها للمشروع القومي " حياة كريمة " ، أن عملها الخدمي بدء خلال زيارتها لمصر ومقابلتها وزيرة الهجرة ، الدكتورة نبيلة مكرم ، وعدد من مسؤولي المبادرة ، والذين وضحوا لها بالتفصيل الدعم المطلوب من المصريين بالخارج .

 

وأضافت ليلى بنس ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أنها المرة الأولى التي توفر فيها مصر الطريق الصحيح للمصريين بالخارج للتبرع والمساعدة ، وتم الاتفاق على دعم المبادرة لأنشاء مدارس متنقلة لتعليم مواطني القرى .

 

وتابعت مستشار إدارة الموارد بالولايات المتحدة ، أن المصريين بالولايات المتحدة دشنوا الموقع الخاص بالتبرع ، ونجحوا في تجميع 362 ألف دولار امريكي .

 

وأردفت " بنس " ، بقالنا أكثر من أسبوع نتراسل عبر " زووم " ، لجمع أكبر عدد من المصريين ، بمساعدة من وزيرة الهجرة ، معقبة : " لما رجعت مصر بنتي كانت معايا وساعدتني في الترويج للفكرة " .

وأكملت : لما جيت مصر مع بنتي وشوفنا الفيديوهات الخاصة بالمبادرة حسينا أد أيه أن المواطنين محتاجين ، وأد أيه المبادرة عملت فرقب كبير جدا . 

مستشار إدارة الثروات ليلى بنس مستشار إدارة الثروات برنامج صباح الخير يا مصر توك شو حياة كريمة

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