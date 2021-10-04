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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. مواطن يكسب قضايا ضد 7 جهات حكومية في القصيم

صدى البلد

كشفت وسائل إعلام سعودية أن موظف بلدية في محافظة الشماسية بالقصيم حصل على أحكام لصالحه في دعاوى قضائية رفعت ضده من قبل 7 جهات حكومية؛ لعدم ثبوت الادعاءات التي نسبت إليه.

 

وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية، فإن الدعاوى المرفوعة ضد الموظف شملت إشغال وإزعاج الجهات الحكومية ببلاغات غير صحيحة لدى الجهات الرقابية، وكذلك اتهامه بارتكاب جرائم المعلوماتية.

 

وأضافت أن قائمة الدعاوى المرفوعة ضده تضمنت التدخل في عمل رجال الأمن، والتشهير بمواطن، وتصوير أعمال إزالة التعديات، وعدم التعاون مع عضو هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أثناء التحقيق، وإزالة نخيل مواطن بمعدات حكومية.

 

وأشارت إلى أنه كسب 4 قضايا أخرى لدى المحكمة الإدارية واكتسبت جميعها الصفة القطعية، حيث تضمنت الأحكام الصادرة لصالحه إلغاء عقوبة اللوم ضده، وقرار حسم 10 أيام، وعقوبة الإنذار، وقرار حول أدائه الوظيفي.

 

ونوهت إلى أن الجهات السبع التي رفعت دعاوى ضده هي بلدية محافظة الشماسية، وفرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالقصيم، ومركز الربيعة، وإدارة المساجد بالمحافظة، ولجنة التعديات، ومكتب المياه، وشرطة محافظة الشماسية.

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وسائل إعلام سعودية القصيم محافظة الشماسية السعودية دعاوى قضائية

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