كيف وفرت الدولة المصرية رعاية صحية آمنة للمرأة المصرية ؟ .. تقرير

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " تقريرا عن مجهودات الدولة المصرية في توفير الرعاية الصحية الأمنة للمرأة المصرية .

وجاء في التقرير أن الرعاية الصحية للمرأة المصرية هي أحد الركائز الأساسية التي تنفذها الدولة المصرية ، وتساعد على تمكين المرأة ، وتحقيق المساواة .

واهتمت الدولة المصرية على رأس أولوياتها بالمرأه بالصحة الإنجابية للمرأة المصرية ، وأصدر المجلس القومي للسكان الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية .

و في سياق متصل ، قال الدكتور عاطف الشيتاني خبير الصحة الإنجابية والمقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان، إنه عاصر برامج الأسرة والسكان لفترة طويلة منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في 1994 ونعتبر هذا بمثابة المحطة الأولى لمصر في تبني هذه القضية .