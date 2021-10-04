عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف وفرت الدولة المصرية رعاية صحية آمنة للمرأة المصرية ؟ .. تقرير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " تقريرا عن مجهودات الدولة المصرية في توفير الرعاية الصحية الأمنة للمرأة المصرية .

وجاء في التقرير أن الرعاية الصحية للمرأة المصرية هي أحد الركائز الأساسية التي تنفذها الدولة المصرية ، وتساعد على تمكين المرأة ، وتحقيق المساواة .

واهتمت الدولة المصرية على رأس أولوياتها بالمرأه بالصحة الإنجابية للمرأة المصرية  ، وأصدر المجلس القومي للسكان الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية .

و في سياق متصل ، قال الدكتور عاطف الشيتاني خبير الصحة الإنجابية والمقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان، إنه عاصر برامج الأسرة والسكان لفترة طويلة منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  في 1994 ونعتبر هذا بمثابة المحطة الأولى لمصر في تبني هذه القضية  .

الدولة المصرية الرعاية الصحية توك شو الرعاية الصحية للمرأه المصرية الصحة الانجابية

ترشيحاتنا

لسبب مهم.. عروس تنظم حفل زفافها على حدود بلدين بمساعدة زوجها

الحبس 5 سنوات.. اعرف عقوبة التنمر لأكثر من شخصين على ذوى الإعاقة

للتعرف على الإمكانات المصرية.. جولة لشباب المنتدي المصري الروسي الثاني بالقرية الذكية

التعليم : إغلاق باب تلقي تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

التعليم توقع بروتوكول لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين

بتسهيلات في السداد تصل لـ 20 عاما.. تعاونيات الإسكان تطرح 50 وحدة بمدينة 15 مايو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في السعودية وليس مصر.. علماء يتوصلون إلى الجبل الذي كلم فيه موسى الله

أساء للنبي محمد فمات محروقا| نهاية مأساوية لرسام الكاريكاتير السويدي لارس فليكس

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

الذهب يواصل السقوط.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 4-10-2021

770 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 4 -10-2021

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. إعلان النتيجة خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

حكاية السهرة.. لماذا أشعلت "يا ناسيني" نار الغيرة في قلب كوكب الشرق؟

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

فيديو

بعد إعلان بيع شقة فاتن حمامة .. أشهر الفنانين سكان عمارة ليبون

فيديو جراف|انهيار جبلي.. مشاهد مدمرة للعاصفة شاهين على سلطنة عمان

الدم بقى ميه.. شاب يخطط لتصوير شقيقته عارية من أجل الميراث

تمثيل من غير فلوس .. تصريحات وفاء عامر تتصدر التريند.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ