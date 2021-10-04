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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنوفية تستقبل وزير التعليم العالي

صدى البلد

 

استقبل صباح اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية فى زيارة لجامعة المنوفية على مدار اليوم للمشاركة فى العديد من الفعاليات والافتتاحات.

أعرب مبارك عن سعادته بهذه الزيارة الهامة وبتواجد وزير التعليم العالي فى رحاب جامعة المنوفية التى سعت منذ نشأتها لتقديم خدمات تعليمية وثقافية وبحثية ومجتمعية، وأسهمت بشكل فعال في إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها وبنائها علميا وثقافيا، إلى جانب إسهاماتها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتساهم بكل ماتملك من إمكانيات بشرية وقدرات فى تنفيذ كل مايخدم الوطن من مشروعات خدمية وإنتاجية وتنموية ومبادرات رئاسية.

حضر الاستقبال نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أسامه مدنى عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة.

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جامعة المنوفية وزير التعليم العالي اخبار التعليم الذكاء الاصطناعي طب الأسنان

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