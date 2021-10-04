غلق وتشميع 9 محلات وإزالة 1200 حالة إشغال بأسوان

واصلت الأجهزة المعنية جهودها بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن إزالة الإشغالات والتعديات، وتكثيف أعمال النظافة العامة ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة العميد عادل شرشر بتنظيم حملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات بنطاق حي جنوب حيث شارك في فعاليات الحملة ضباط وأفراد شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى ، بجانب نواب رئيس المدينة ورئيس حي جنوب مدعمين بالمعدات الثقيلة وسيارات الوحدة المحلية.

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وقد نجحت فعاليات الحملة في غلق وتشميع ٩ محلات بطريق السادات ومنطقة المحمودية لإداراتها بدون ترخيص ، بجانب رفع 1200 حالة إشغال طريق شملت مصادرة 150 كرسى و 75 تربيزة و 14 ثلاجة عرض ، و 25 جالون بويات متنوعة ، و 12 جهاز كهربائى ، و 15 ميزان حيث تم التحفظ عليها وإيداعها بمخازن الوحدة المحلية ، كما تم ضبط 20 كرتونة مأكولات مختلفة ، وتم توريدها لمؤسسات دار البنين والبنات .

هذا وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة تضافر وتكاتف الجهود بين الجهات المعنية من أجل تنظيم حملات مكبرة لإزالة كافة حالات التعدى على جسور مجرى نهر النيل والترع والمصارف ، مشدداً على عدم التهاون والتعامل بكل حزم مع المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية لردع كل من تسول له نفسه بالتعدى على نهر النيل .

جاء ذلك أثناء الاجتماع التنسيقى لمحافظ أسوان مع مسئولى الجهات الأمنية ومديرية الرى بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ ، واللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، واللواء معتز عبد الرحمن مساعد مدير أمن أسوان لمناقشة التجهيزات والاستعدادات المختلفة في هذا الشأن ، مع متابعة الجهود المبذولة لحماية مجرى نهر النيل وتطهيره من كافة أشكال التعدى .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة ولاسيما الواقعة على مجرى نهر النيل والمجارى المائية ، وبناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء اجتماع مجلس المحافظين الأخير.

وخلال الاجتماع كلف اللواء أشرف عطية بسرعة إعداد حصر شامل لمختلف التعديات والمخالفات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف مع تصنيفها وترتيبها طبقاً للحجم والأولوية ، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة وفقاً للدراسات الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع المخالفات والتعديات على مراحل وطبقاً لجدول زمنى محدد للإنتهاء من إزالة التعديات بمختلف المراكز والمدن على الوجه الأكمل .

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