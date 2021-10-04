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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الصحة : أمريكا من أكبر الدول الداعمة لنا في أزمة كورونا .. فيديو

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الشكر للسفير الأمريكي بالقاهرة، مشيرة إلى متابعة المبادرة الأمريكية برعاية جو بايدن، الرئيس الأمريكي، معقبة: "مبادرة كبيرة قاد فيها زعماء العالم لتوفير اللقاحات للدول التي تحتاج إلى دعم".

وأضافت هالة زايد خلال مؤتمر الصحفي مع السفير الأمريكي بالقاهرة، أن أمريكا تعتبر من أكبر الدول الداعمة في أزمة جائحة كورونا، معقبة: "تفاءلنا بهذه المبادرة التي تمت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي".

وأكدت وزيرة الصحة على العلاقات المصرية الأمريكية، مشيرة إلى استمرارها، وخاصة برنامج المعونة الأمريكي الذي أثر في برامج تنظيم الأُسرة، وبرامج رعاية الطفولة والأمومة، والتعليم، والمنح التعليمية للكوادر الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعقبت هالة زايد قائلة: "المعونة الأمريكية بذلت جهودا كثيرة في القطاع الصحي المصري على مدار 40 عاماً .. إحنا بنقدر الجهد ده وبنتذكره ونتطلع للمزيد من هذا التعاون في المستقبل".

الصحة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المبادرة الأمريكية جو بايدن السفير الأمريكي بالقاهرة جائحة كورونا حكومة الولايات المتحدة

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