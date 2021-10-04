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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة الصحة: استقرار الوضع الوبائي منذ 10 أيام.. ونتفاوض لتصنيع لقاح موديرنا

صدى البلد

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر تشهد استقرارا فى الوضع الوبائى منذ 10 أيام، والإصابات والوفيات تسير فى معدل ثابت.

 

وأفادت وزيرة الصحة والسكان، ان لو مر شهر أكتوبر بدون ارتفاعات فى الإصابات ستنحصر الموجة الرابعة، في أقرب وقت.

 

وأضافت، أن مصر تتفاوض على تصنيع لقاحات كورونا الخاصة بشركة موديرنا في مصانع فاكسيرا "المصل واللقاح" بالسادس من أكتوبر.

 

وأكدت زايد، أنه تم تطعيم 95% بلقاح كورونا من العاملين بوزارة التعليم العالي مشيرة إلى أنه تم تطعيم 35% من طلاب الجامعات.

 

وأضافت وزيرة الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفى اليوم الإثنين، بحضور السفير الأمريكي لدى مصر، إن الشحنة التى تم استلامها من لقاحات فايزر هي الأولى ضمن سلسلة شحنات مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر تبلغ نحو 8 ملايين جرعة منوعة بين لقاح فايزر وموديرنا.


وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه تم استقبال مليون و 612 ألفًا و 260 جرعة من لقاح فيروس كورونا، من إنتاج شركة فايزر، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI).

 

وأضافت إن مصر حصلت على لقاحات كورونا الخاصة بالعقود التى أبرمتها مع الشركات بواقع 1.5 مليون جرعة.

 

وأوضحت أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًه إلى أن شخنات اللقاح التى تستقبلها مصر تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية. 

الولايات المتحدة لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا وزارة التعليم العالى منظمة الصحة العالمية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لقاح موديرنا فايزر

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