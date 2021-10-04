أفضل من ميسي ورونالدو.. شوبير يتغزل في محمد صلاح عقب هدفه بمرمى مانشستر سيتي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عقب هدفه أمس بمرمي مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي.

وأضاف شوبير في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” ان هدف صلاح عالمي وممتع ويعد واحد من أفضل أهدافه مشددا أن صلاح بات واحدا من أفضل لاعبي العالم.

وتابع أن صلاح في الوقت الحالي يعد أفضل من ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ورونالدو نجم مانشستر يونايتد مشددا أن صلاح بات فارق بخطوة عن الثنائي.

وأكمل أن ميسي متفوق حاليا بسبب تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا امريكا مشددا أن صلاح قادر على تحقيق المزيد من البطولات والانجازات سواء مع المنتخب أو ليفربول.

وتابع أن صلاح دائما يضع المزيد من الاهداف والطموحات و يسعى لتحقيقها مشددا أن صلاح مازال لديه الكثير ليقدمه.

وأشار أن مباراة الفريقين امس كانت رائعة وممتعة والجميع شاهد كرة حلوة.