بعد موافقة النواب على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاستها.. من هي مشيرة خطاب

وافق النواب اليوم على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وفقا للتسمية التي انتهت إليها اللجنة العامة للمجلس صباح اليوم، وضمت 27 أسماً للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وانتهت اللجنة العامة لمجلس النواب إلى تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان في ضوء ما وصل إلى المجلس من ترشيحات من الجهات المنصوص عليها فى القانون رقم (94) لسنة2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

أسماء لها ثقة كبيرة لعضوية المجلس الأعلى لحقوق الإنسان

وذكرت اللجنة أنه تلاحظ أن من بين هذه الترشيحات أسماء كثيرة مشتركة فى الترشيح من أكثر من جهة، وهذا يدل على أن هذه الشخصيات تحظى بثقة كبيرة فى أهليتها لشغل عضوية المجلس الأعلى لحقوق الإنسان.

وفي السطور التالية يستعرض موقع «صدى البلد»، أبرز المعلومات عن السفيرة مشيرة خطاب الذي وافق النواب على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاستها:

من هي مشيرة خطاب؟

ـ حصلت مشيرة خطاب على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1967، وعقب تخرجها بـ مرتبة الشرف تدرجت في السلك الدبلوماسي من ملحق إلى سفير ممتاز ومساعد لوزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية.

ـ عملت مشيرة خطاب سفيرة لبلادها لدى جمهوريتي التشيك والسلوفاك عام 1992-1994، وأيضا هي أول سفيرة لدى جمهورية جنوب أفريقيا عام 1994-1999، وهي كانت سببا فى تقوية علاقة مصر بدول جنوب أفريقيا.

المناصب التي تولتها

ـ بعد أن عينت فى منصب مساعد وزير الخارجية المصرى لمدة عام، تولت منصب الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة والمختص بتنظيم وإعداد وتخطيط العمل الوطنى من أجل الأطفال والأمهات بصفة رسمية عام 1999-2009 ثم منصب رئيس لجنة برامج الطفل بمجلس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

ـ وتولت منصب وزيرة الدولة للأسرة والسكان فى حكومة الفريق أحمد شفيق بعد 25 يناير عام 2011، وعملت خبيرة ونائبة رئيس احدى لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.

من أعظم خمس ناشطات حقوق الإنسان

ـ وفى ديسمبر 2013 تم اختيار مشيرة خطاب وجاء ترتيبها الثالثة ضمن أعظم خمس ناشطات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكانت في عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، وعضو في مجلس الإدارة الدولي لمجموعة المرأة في الدبلوماسية التي أسستها وزيرة الخارجية الإيطالية، ورئيسة مجموعة المرأة المصرية في السياسة الخارجية.

ـ وعضو هيئة تدريس ومنتور في برنامج المرأة في الخدمة العامة الذي أسسته وزيرة الخارجية الأمريكية، ويهدف البرنامج الى تمكين القيادات البازغة من النساء في مختلف أنحاء العالم.

محبة للعلم والمعرفة

ـ حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية في القانون الدولي الإنساني.

ـ كما حصلت درجة الماجستير من جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية في العلاقات الدولية .

ما لا تعرفه عن مشيرة خطاب

ـ نالت العديد من الأوسمة منها وسام فارس الصليب الأعظم من رئيس الجمهورية الإيطالية عام 2010، وسام كومنداتورى الجمهورية من رئيس الجمهورية الإيطالية عام 2007 ووسام الرجاء الصالح من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا عام 1999.

ـ حظيت إلى الآن بتأييد دول المجر وغينيا وصربيا والسعودية والبحرين والسودان وأثيوبيا.

- وحصلت على درجة الماجستير من جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية فى العلاقات الدولية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتحاد من أجل السلام- دراسة تحليلية.

- وعملت أيضا فى منصب نائب رئيس مؤسسة أفلاطون الدولية للتعليم المالى والاجتماعى للأطفال-أمستردام في الفترة بين عامي 2008 -2011.

ـ وعملت عضوا بمجلس إدارة ونائب رئيس المنظمة الدولية لخطوط نجدة الأطفال أمستردام – هولندا بين عامي 2003 – 2009.

-وعملت عضوا للجنة المنظمة للمؤتمر العالمي السادس لمنظمة الصحة العالمية من أجل تعزيز الصحة في تايلاند.

- عملت مشيرة خطاب عضوا لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمعيات الأهلية.

- وعملت عضو مجلس إدارة مرفق تنظيم الكهرباء والطاقة ممثلة للمستهلك بين عامي 2002 – 2009.

- عوملت عضو مجلس إدارة مؤسسة فودافون للتنمية الاجتماعية بين عامي – 2002 – 2009.

- عملت عضو مجلس إدارة جمعية الموظفين الدوليين افيكس 2014.