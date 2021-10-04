خالد ميري: مصر رجعت دولة قوية في عهد الرئيس السيسي.. فيديو

قال خالد ميري ، رئيس تحرير الأخبار، إنه وفقا لخطة الدولة 2030 فإن مصر على موعد مع نقلة أخرى للمكانة التي تستحقها بين دول العالم، متابعا: "مصر تسير بطريقة سريعة جدا نحو المستقبل".

وأضاف خالد ميري، خلال لقائه لـ برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن مصر تستحق الإنجازات وقادرة على تحقيقها، مشيرا إلى أن نموذج "محمد علي" في بناء مصر الحديثة واجه عددا من الصعوبات، وهو الأمر التي اعتاد عليه مصر مع إحرازها للإنجازات.

وتابع "ميري"، أن مصر تتعلم من دروس التاريخ الماضية، وأن لا تسمح لأحد لقيادتها لمعارك قادمة، أو التحكم في إرادتها.

وأردف: العالم كله بيعمل حساب لمصر، وعندنا استعداد مستمر لمواجهة أي تحديات، أو حركات إرهابية، ومصر رجعت دولة قوية العالم كله بيحترمها.

واسترسل: مش هنسمح لحد يجر مصر تاني لمعركة، أو يمس حقوق مصر، وهو ما تعيشه مصر حاليا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.